В Лисичанске правоохранители предотвратили теракт на железнодорожном вокзале

Сегодня в Лисичанский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожном вокзале г. Лисичанска в мусорной урне находится подозрительный предмет.

На месте происшествия правоохранители эвакуировали персонал железнодорожного вокзала и граждан, находившихся в помещениях вокзала: 30 работников и пассажиры были немедленно эвакуированы из здания.

Во время проверки перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала в урне служебная собака обнаружила взрывоопасный предмет.

С места происшествия изъяли три тротиловые шашки, изъятое направили на исследование в НИЭКЦ.

Данные о событии внесли в ЕРДР по ст. 15, ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) УК. В настоящее время работа железнодорожного вокзала возобновлена. Безопасности граждан ничего не угрожает.