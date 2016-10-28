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15 марта, 19:03 • 116638 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171269 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141009 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133266 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114351 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106367 просмотра

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15 марта, 10:46 • 102096 просмотра

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В Лисичанске правоохранители предотвратили теракт на железнодорожном вокзале

В Лисичанске правоохранители предотвратили теракт на железнодорожном вокзале

Киев • УНН

 • 7485 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Правоохранители предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Лисичанске, где перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала в урне обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Луганской области.

Сегодня в Лисичанский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожном вокзале г. Лисичанска в мусорной урне находится подозрительный предмет.

На месте происшествия правоохранители эвакуировали персонал железнодорожного вокзала и граждан, находившихся в помещениях вокзала: 30 работников и пассажиры были немедленно эвакуированы из здания.

Во время проверки перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала в урне служебная собака обнаружила взрывоопасный предмет.

С места происшествия изъяли три тротиловые шашки, изъятое направили на исследование в НИЭКЦ.

Данные о событии внесли в ЕРДР по ст. 15, ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) УК. В настоящее время работа железнодорожного вокзала возобновлена. Безопасности граждан ничего не угрожает.

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