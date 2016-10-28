В Лисичанске правоохранители предотвратили теракт на железнодорожном вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Правоохранители предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Лисичанске, где перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала в урне обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Луганской области.
Сегодня в Лисичанский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на железнодорожном вокзале г. Лисичанска в мусорной урне находится подозрительный предмет.
На месте происшествия правоохранители эвакуировали персонал железнодорожного вокзала и граждан, находившихся в помещениях вокзала: 30 работников и пассажиры были немедленно эвакуированы из здания.
Во время проверки перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала в урне служебная собака обнаружила взрывоопасный предмет.
С места происшествия изъяли три тротиловые шашки, изъятое направили на исследование в НИЭКЦ.
Данные о событии внесли в ЕРДР по ст. 15, ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) УК. В настоящее время работа железнодорожного вокзала возобновлена. Безопасности граждан ничего не угрожает.