У Лисичанську правоохоронці запобігли теракту на залізничному вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці запобігли теракту на залізничному вокзалі у Лисичанську, перед центральним входом будівлі залізничного вокзалу в урні виявлено вибуховий предмет. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Луганській області.
Сьогодні до Лисичанського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на залізничному вокзалі м. Лисичанська в сміттєвій урні знаходиться підозрілий предмет.
На місці події правоохоронці евакуювали персонал залізничного вокзалу та громадян, які знаходилися в приміщеннях вокзалу: 30 працівників та пасажири були негайно евакуйовані з будівлі.
Під час перевірки перед центральним входом будівлі залізничного вокзалу в урні службова собака виявила вибуховий предмет.
З місця події вилучено три тротилові шашки, вилучене спрямовано на дослідження до НДЕКЦ.
Дані про подію внесено до ЄРДР за ст. 15, ст. 258 (замах на скоєння терористичного акту) ККУ. На даний час робота залізничного вокзалу поновлена. Безпеці громадян нічого не загрожує.