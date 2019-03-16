У врача, на которого напали в Киеве, химические ожоги головы и глаза

У врача зафиксировано химические ожоги 2-й и 3-й степеней.

Также УНН удалось узнать некоторые детали нападения.

Нейрохирург выходил из частной клиники, в которой работает, когда на него напал неизвестный мужчина. У него в руках была эмалированная чашка, из которой он и выплеснул химическое вещество на врача.

Напомним, в Киеве врача облили неизвестным веществом.

В полиции заявили, что будут расследовать нападение на врача в Киеве.