У лікаря, на якого напали у Києві, хімічні опіки голови та ока
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Лікар, якого у столиці облили невідомою речовиною, отримав хімічний опік 15% голови та опік ока. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У лікаря зафіксовано хімічні опіки 2-го та 3-го ступенів.
Також УНН вдалося дізнатися деякі деталі нападу.
Нейрохірург виходив з приватної клініки, в якій працює, коли на нього напав невідомий чоловік. У нього в руках була емальована чашка, з якої він і виплеснув хімічну речовину на лікаря.
Нагадаємо, у Києві лікаря облили невідомою речовиною.
У поліції заявили, що будуть розслідувати напад на лікаря у Києві.