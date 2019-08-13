В квартире в Одесской области два трупа пролежали больше недели
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Ночью в воскресенье, 11 августа, в городе Черноморск в Одесской области в квартире были обнаружены тела двух мужчин. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Так, по информации источников, один из мужчин, 1985 года рождения, был найден на полу с признаками удушения на шее электрическим удлинителем, который был подключен к линии электроэнергии.
Рядом с ним было обнаружено тело владельца квартиры, 1974 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти.
Оба тела были найдены в состоянии выраженного гнилостного разложения. По предварительному заключению судмедэксперта, смерть мужчин, вероятно, наступила около 8 суток назад.
По данному факту было начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Полтавской области мужчину похитили и избивали, пока он не сказал, где хранит деньги.