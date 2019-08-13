У квартирі на Одещині два трупи пролежали більше ніж тиждень

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вночі у неділю, 11 серпня, у місті Чорноморськ на Одещині в квартирі було виявлено тіла двох чоловіків. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Так, за інформацією джерел, одного з чоловіків, 1985 року народження, було знайдено на підлозі з ознаками удушення на шиї електричним подовжувачем, який був підключений до лінії електроенергії.

Поряд з ним було виявлено тіло власника квартири, 1974 року народження, без видимих ознак насильницької смерті.

Обидва тіла було знайдено в стані вираженого гнилісного розкладання. За попереднім висновком судмедексперта, смерть чоловіків, ймовірно, настала близько 8 діб тому.

За цим фактами було розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, на Полтавщині чоловіка викрали та били, поки він не сказав, де зберігає гроші.

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