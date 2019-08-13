У квартирі на Одещині два трупи пролежали більше ніж тиждень

Так, за інформацією джерел, одного з чоловіків, 1985 року народження, було знайдено на підлозі з ознаками удушення на шиї електричним подовжувачем, який був підключений до лінії електроенергії.

Поряд з ним було виявлено тіло власника квартири, 1974 року народження, без видимих ознак насильницької смерті.

Обидва тіла було знайдено в стані вираженого гнилісного розкладання. За попереднім висновком судмедексперта, смерть чоловіків, ймовірно, настала близько 8 діб тому.

За цим фактами було розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, на Полтавщині чоловіка викрали та били, поки він не сказав, де зберігає гроші.