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В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков

Киев • УНН

 • 12913 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. После проведения ремонтных работ работниками водоканала в Кропивницком на улице Ватутина затопило несколько частных домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления патрульной полиции города.

В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков

Так, в субботу на улице Ватутина работники водоканала проводили ремонтные работы. Сегодня, в воскресенье 24 декабря, на месте, где было раскопано дорогу, произошел прорыв.

"В полицию позвонили люди пожилого возраста. Дедушка и бабушка не могут выйти из дома, потому что там по колено воды. Люди вычерпывают воду из дома, обкладываются мешками. Патрульные вызвали спасателей. Пытаются связаться с работниками водоканала, поскольку вода продолжает заполнять улицу", - сообщили в патрульной полиции.

В пресс-службе отметили, что от порыва пострадали и жители других домов. Сколько именно домов подтоплены на данный момент, не известно.

Как сообщал УНН, из-за осадков на Закарпатье затопило две местных автодороги.

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