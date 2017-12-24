В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. После проведения ремонтных работ работниками водоканала в Кропивницком на улице Ватутина затопило несколько частных домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления патрульной полиции города.
Так, в субботу на улице Ватутина работники водоканала проводили ремонтные работы. Сегодня, в воскресенье 24 декабря, на месте, где было раскопано дорогу, произошел прорыв.
"В полицию позвонили люди пожилого возраста. Дедушка и бабушка не могут выйти из дома, потому что там по колено воды. Люди вычерпывают воду из дома, обкладываются мешками. Патрульные вызвали спасателей. Пытаются связаться с работниками водоканала, поскольку вода продолжает заполнять улицу", - сообщили в патрульной полиции.
В пресс-службе отметили, что от порыва пострадали и жители других домов. Сколько именно домов подтоплены на данный момент, не известно.
Как сообщал УНН, из-за осадков на Закарпатье затопило две местных автодороги.