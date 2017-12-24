У Кропивницькому затопило вулицю після ремонтних робіт комунальників
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. Після проведення ремонтних робіт працівниками водоканалу в Кропивницькому на вулиці Ватутіна затопило кілька приватних будинків. Про це УНН повідомили в прес-службі управління патрульної поліції міста.
Так, у суботу на вулиці Ватутіна працівники водоканалу проводили ремонтні роботи. Сьогодні, у неділю 24 грудня, на місці, де було розкопано дорогу, стався прорив.
“До поліції зателефонували люди похилого віку. Дідусь і бабуся не можуть вийти з будинку, бо там по коліна води. Люди вичерпують воду з домівки, обкладаються мішками. Патрульні викликали рятувальників. Намагаються зв’язатись із працівниками водоканалу, оскільки вода продовжує заповнювати вулицю”, — повідомили у патрульній поліції.
У прес-службі зазначили, що від пориву постраждали й жителі інших будинків. Скільки саме будинків наразі підтоплено, не відомо.
Як повідомляв УНН, через опади на Закарпатті затопило два місцевих автошляхи.