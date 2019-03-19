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В Кропивницке подозреваемый в убийстве жены просится на свободу

Киев • УНН

 • 10274 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Коллегия судей Кропивницка апелляционного Суда отклонила апелляционную Жалобу cтороны защиты мужчины, подозреваемого в убийстве собственной жены. Об этом проинформировали в прес-службе Кропивницкого апелляционного Суда, передает УНН.

В Кропивницке подозреваемый в убийстве жены просится на свободу

Мужчину подозревают в убийстве жены, об исчезновении которой он сам сообщил в полицию накануне новогодних праздников.

Сторона защиты оспаривала решение районного суда о содержании подозреваемого под стражей в течение двух месяцев в пределах срочного досудебного расследования. Подозреваемый и его защитник просили суд выбрать относительно него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Прокурор просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение следственного судьи - без изменений, ссылаясь на обоснования подозрения и указывая, что подозреваемый частично признал вину, однако его поведение в первые часы после совершения преступления указывают на попытку скрыть следы и обстоятельства.

15 марта подозреваемому назначили стационарную судебную-пcихолого-пcихиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Кропивницке, 3 декабря, пошла в школу и не вернулась Диана Барабаш 2004 года рождения.

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