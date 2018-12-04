Дівчинка-підліток пішла до школи та не повернулася

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Кропивницькому вчора, 3 грудня, пішла до школи та не повернулася Діана Барабаш 2004 року народження. Про це повідомили у відділі ювенальної превенції УПД ГУНП в області, передає УНН.