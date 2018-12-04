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Дівчинка-підліток пішла до школи та не повернулася

Дівчинка-підліток пішла до школи та не повернулася

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Кропивницькому вчора, 3 грудня, пішла до школи та не повернулася Діана Барабаш 2004 року народження. Про це повідомили у відділі ювенальної превенції УПД ГУНП в області, передає УНН.

"Вчора вранці дівчинка пішла з дому до школи. Наразі місце її перебування невідоме", – йдеться в повідомленні.

На вигляд дівчинці 14-16 років, зріст – 155-160 см, худорлявої тілобудови, волосся каштанове, середньої довжини, обличчя овальне, очі зелені. Вона була одягнена в чорну куртку та джинси темного кольору.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Діани, просять подзвонити за номером 066-984-10-87 або "102".

Нагадаємо, що з 24 серпня розшукують Діану Хріненко 2001 року народження, жительку села Суботці Кіровоградської області. Дівчина пішла на святкування Дня Незалежності і досі не повернулася.

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