Девочка-подросток пошла в школу и не вернулась
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Кропивницком вчера, 3 декабря, пошла в школу и не вернулась Диана Барабаш 2004 года рождения. Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции УПД ГУНП в области, передает УНН.
"Вчера утром девочка ушла из дома в школу. Сейчас место ен пребывания неизвестно", – говорится в сообщении.
На вид девочке 14-16 лет, рост – 155-160 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, средней длины, лицо овальное, глаза зеленые. Она была одета в черную куртку и джинсы темного цвета.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Дианы, просят позвонить по телефону 066-984-10-87 или "102".
Напомним, что с 24 августа разыскивают Диану Хриненко 2001 года рождения, жительницу села Субботцы Кировоградской области. Девушка пошла на празднование Дня Независимости до сих пор не вернулась.