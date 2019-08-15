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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 125368 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135676 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125052 просмотра

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В Кропивницком выбирают меру пресечения подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко

В Кропивницком выбирают меру пресечения подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко

Киев  •  УНН

 • 10854 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня мужчине, подозреваемому в резонансном убийстве 16-летней жительницы села Субботцы, суд в Кировоградской области избирает меру пресечения, сообщает корреспондент УНН.

Подозреваемого задержали на пограничном пункте с Польшей. Это 28-летний житель Знаменского района. У мужчины есть сожительница и 4-летняя дочь. Ранее мужчина уже ранее был судим за угон автомобиля. Родные не верят в причастность Николая к убийству.

Мать убитой девушки Елена Хриненко взамен говорит, что полиция нашла виновного в трагедии. Надеется на самом высоком меру наказания для подозреваемого.

Сегодня Ленинский районный суд в Кропивницком выбирает подозреваемому меру пресечения. Производство расследуется по ст. 1 ст. 115 — умышленное убийство. Если в процессе следствия статью не переквалифицируют, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В полиции Кировоградской области заявили: что собрали достаточную доказательную базу о причастности молодого к убийству школьницы.

“Во время проведения мероприятий в рамках расследования производство по факту исчезновения Дианы Хриненко, получили информацию о причастности конкретного лица к совершению преступления. Составили план мероприятий, установили личность и вероятное местонахождение. Лицо находилось на территории Польши с нарушением таможенного законодательства. При пересечении границы лицо задержали. Получено достаточно фактических данных о причастности лица к преступлению, информацию получили около полутора месяцев назад”, — сказал во время брифинга руководитель ГУ НП в Кировоградской области Роман Козьяков.

Напомним, 24 августа прошлого года Диана Хриненко исчезла в 300 метрах от своего дома. Утром на пути, которым девушка возвращалась с дискотеки, нашли ее телефон и капли крови. Девушку искали по всей Украине и за ее пределами. Лишь 26 марта во поле Знаменского района нашли человеческие останки. Экспертизы подтвердили — они принадлежат пропавшей школьнице.

Как сообщал УНН, задержанного в Польше подозреваемого в убийстве несовершеннолетней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

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