У Кропивницькому обирають міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Діани Хріненко
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні чоловікові, підозрюваному в резонансному вбивстві 16-річної жительки села Суботці, суд у Кіровоградській області обирає запобіжний захід, повідомляє кореспондент УНН.
Підозрюваного затримали на прикордонному пункті з Польщею. Це 28-річний житель Знам’янського району. У чоловіка є співмешканка та 4-річна донька. Раніше чоловік вже був судимий за викрадення автівки. Рідні не вірять у причетність Миколи до вбивства.
Матір вбитої дівчини Олена Хріненко натомість каже, що поліція знайшла винного у трагедії. Сподівається на найвищому міру покарання для підозрюваного.
Сьогодні Ленінський районний суд у Кропивницькому обирає підозрюваному міру запобіжного заходу. Провадження розслідують за ст. 1 ст. 115 — умисне вбивство. Якщо у процесі слідства статтю не перекваліфікують, чоловікові загрожує до 15 років тюрми.
У поліції Кіровоградщини заявили: зібрали достатню доказову базу щодо причетності молодика до вбивства школярки.
“Під час проведення заходів в рамках розслідування провадження за фактом зникнення Діани Хріненко, отримали інформацію про причетність конкретної особи до вчинення злочину. Склали план заходів, встановили особу та вірогідне місцеперебування. Особа перебувала на території Польщі з порушенням митного законодавства. Під час перетину кордону особу затримали. Отримано достатньо фактичних даних щодо причетності особи до злочину, інформацію отримали близько півтора місяці тому”, — сказав під час брифінгу керівник ГУ НП в Кіровоградській області Роман Козьяков.
Нагадаємо, 24 серпня минулого року Діана Хріненко зникла за 300 метрів від свого будинку. Ранком на шляху, яким дівчина поверталася з дискотеки, знайшли її телефон та краплини крові. Дівчину шукали по всій Україні та за її межами. Лише 26 березня у полі Знам’янського району знайшли людські останки. Експертизи підтвердили — вони належать зниклій школярці.
Як повідомляв УНН, затриманого у Польщі підозрюваного у вбивстві неповнолітньої жительки Кіровоградської області Діани Хріненко доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу.