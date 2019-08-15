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У Кропивницькому обирають міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Діани Хріненко

У Кропивницькому обирають міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Діани Хріненко

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні чоловікові, підозрюваному в резонансному вбивстві 16-річної жительки села Суботці, суд у Кіровоградській області обирає запобіжний захід, повідомляє кореспондент УНН.

Підозрюваного затримали на прикордонному пункті з Польщею. Це 28-річний житель Знам’янського району. У чоловіка є співмешканка та 4-річна донька. Раніше чоловік вже був судимий за викрадення автівки. Рідні не вірять у причетність Миколи до вбивства.

Матір вбитої дівчини Олена Хріненко натомість каже, що поліція знайшла винного у трагедії. Сподівається на найвищому міру покарання для підозрюваного.

Сьогодні Ленінський районний суд у Кропивницькому обирає підозрюваному міру запобіжного заходу. Провадження розслідують за ст. 1 ст. 115 — умисне вбивство. Якщо у процесі слідства статтю не перекваліфікують, чоловікові загрожує до 15 років тюрми.

У поліції Кіровоградщини заявили: зібрали достатню доказову базу щодо причетності молодика до вбивства школярки.

“Під час проведення заходів в рамках розслідування провадження за фактом зникнення Діани Хріненко, отримали інформацію про причетність конкретної особи до вчинення злочину. Склали план заходів, встановили особу та вірогідне місцеперебування. Особа перебувала на території Польщі з порушенням митного законодавства. Під час перетину кордону особу затримали. Отримано достатньо фактичних даних щодо причетності особи до злочину, інформацію отримали близько півтора місяці тому”, — сказав під час брифінгу керівник ГУ НП в Кіровоградській області Роман Козьяков.

Нагадаємо, 24 серпня минулого року Діана Хріненко зникла за 300 метрів від свого будинку. Ранком на шляху, яким дівчина поверталася з дискотеки, знайшли її телефон та краплини крові. Дівчину шукали по всій Україні та за її межами. Лише 26 березня у полі Знам’янського району знайшли людські останки. Експертизи підтвердили — вони належать зниклій школярці.

Як повідомляв УНН, затриманого у Польщі підозрюваного у вбивстві неповнолітньої жительки Кіровоградської області Діани Хріненко доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

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