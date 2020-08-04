В Кропивницком в больницу "подбросили" труп объявленного в розыск мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Кропивницком неустановленное лицо доставило в больницу тело мужчины, который был объявлен в розыск за совершение преступления. Об этом УНН сообщили правоохранители.
"Труп мужчины доставлен неизвестным в больницу "скорой" помощи. На теле покойного обнаружено проникающее ножевое ранение в области сердца. Личность убитого установлена. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который с марта прошлого года находился в розыске за совершение хулиганских действий с применением оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция начала расследование и задержала по подозрению в убийстве ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.
Как сообщалось ранее в УНН, в Харькове возле больницы скорой помощи обнаружили труп.