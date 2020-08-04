У Кропивницькому до лікарні "підкинули" труп оголошеного в розшук чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Кропивницькому невстановлена особа доставила до лікарні тіло чоловіка, якого було оголошено у розшук за скоєння злочину. Про це УНН повідомили правоохоронці.
"Труп чоловіка доставлений невідомим до лікарні "швидкої" допомоги. На тілі покійного виявлено проникаюче ножове поранення в області серця. Особу вбитого встановлено. Ним виявився чоловік 1981 року народження, який з березня минулого року перебував у розшуку за вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція розпочала розслідування та затримала за підозрою у вбивстві раніше судимого місцевого жителя 1985 року народження.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Харкові біля лікарні швидкої допомоги виявили труп.