В Кривом Роге прокурора подозревают в участии в конфликте, который возник из-за ремонта балкона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Кривом Роге проводится проверка событий, в результате которых один человек попал в больницу. Вероятно, конфликт возник из-за того, что заказчики отказались платить за ремонт балкона. В конфликте участвовал прокурор. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Известно, что двое братьев выполняли работы по ремонту балкона. После окончания работ мужчины попросили определенную сумму денег за свою работу. Однако, по свидетельству мужчин, пенсионерка, которая их наняла, заявила, что не будет платить, а по решению финансовых вопросов позвонит своему внуку, который работает в прокуратуре.
Вскоре в квартиру приехал внук женщины (сотрудник местной прокуратуры 1981 года рождения) и еще один мужчина. Внук отказался платить за работы, что повлекло спор между ним и братьями. В результате неизвестный, прибывший вместе с сотрудником прокуратуры, схватил одного из рабочих и начал его бить. В это время внук держал второго и угрожал.
В результате избиения один из братьев попал в больницу с сотрясением мозга и переломами ребер.
После обращения в полицию отобрали показания у работника прокуратуры, который заявил, что никакой драки не было, а он вытолкал мужчин из квартиры своей бабушки, ведь те - мошенники.
Сейчас проводится проверка.
Напомним, полицейскому через год после драки в кафе в Харькове объявили подозрение.