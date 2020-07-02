Поліцейському через рік після бійки в кафе у Харкові оголосили підозру

"Слідчі ДБР повідомили про підозру співробітнику Управління патрульної поліції в Харківській області та цивільній особі", - йдеться у повідомленні.

Вони підозрюються у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у липні 2019 року компанії, серед якої був і патрульний поліцейський, під час відпочинку у одному із закладів Харкова не сподобався сервіс громадського харчування. Спочатку свої претензії гості виражали словесно, коли ж власник кафе запропонував врегулювати всі питання наступного дня, правоохоронець зі своїм товаришем розпочав бійку, розповіли у бюро.

У прокуратурі Харківської області розповіли деталі справи: патрульний поліцейський з компанією відпочивав на території готельного комплексу у Немишлянському районі Харкова. "Чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння. Вони почули, як дві жінки спілкуються з представником власників закладу, скаржачись на неякісне обслуговування банкету", - розповіли у прокуратурі.

Щоб уникнути конфліктної ситуації, зазначений чоловік, як вказано, повідомив, що відвідувачі можуть звернутися до нього наступного дня з метою врегулювання всіх питань, та попрямував до ресторанної зали.

"Патрульний та його знайомий кинулися на представника власників ресторану та почали наносити йому удари по різним частинам тіла, супроводжуючи побиття нецензурною лайкою... У результаті бійки, яка тривала упродовж 30 хвилин, потерпілому спричинено легкі тілесні ушкодження", - повідомили у прокуратурі.

Питання щодо обрання запобіжного заходу вирішується.

Нагадаємо, у Харкові напали на члена партії Шарія.