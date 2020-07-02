Полицейскому через год после драки в кафе в Харькове объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении патрульному за то, что устроил драку в кафе в Харькове в июле 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении сотруднику Управления патрульной полиции в Харьковской области и гражданскому лицу", - говорится в сообщении.
Они подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в июле 2019 года компании, в которой был и патрульный полицейский, во время отдыха в одном из заведений Харькова не понравился сервис общественного питания. Сначала свои претензии гости выражали словесно, когда же владелец кафе предложил урегулировать все вопросы на следующий день, правоохранитель со своим товарищем начал драку, рассказали в бюро.
В прокуратуре Харьковской области рассказали детали дела: патрульный полицейский с компанией отдыхал на территории гостиничного комплекса в Немышлянском районе Харькова. "Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Они услышали, как две женщины общаются с представителем владельцев заведения, жалуясь на плохое обслуживание банкета", - рассказали в прокуратуре.
Чтобы избежать конфликтной ситуации, указанный человек, как указано, сообщил, что посетители могут обратиться к нему на следующий день с целью урегулирования всех вопросов, и направился к ресторанному залу.
"Патрульный и его знакомый бросились на представителя владельцев ресторана и начали наносить ему удары по различным частям тела, сопровождая избиение нецензурной бранью... В результате драки, которая длилась в течение 30 минут, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения", - сообщили в прокуратуре.
Вопрос об избрании меры пресечения решается.
Напомним, в Харькове напали на члена партии Шария.