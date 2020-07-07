У Кривому Розі прокурора підозрюють в участі у конфлікті, який виник через ремонт балкону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Кривому Розі проводиться перевірка подій, у результаті яких одна людина потрапила до лікарні. Ймовірно, конфлікт виник через те, що замовники відмовилися сплачувати за ремонт балкону. У конфлікті брав участь прокурор. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Відомо, що двоє братів виконували роботи з ремонту балкону. Після закінчення робіт чоловіки попросили визначену суму грошей за свою роботу. Однак, за свідченням чоловіків, пенсіонерка, яка їх винаймала, заявила, що не буде платити, а щодо розв'язання фінансових питань зателефонує своєму онукові, який працює в прокуратурі.
Незабаром до квартири приїхав онук жінки (співробітник місцевої прокуратури 1981 року народження) та ще один чоловік. Онук відмовився платити за роботи, що спричинило суперечку між ним та братами. У результаті невідомий, що прибув разом зі співробітником прокуратури, схопив одного з робітників та почав його бити. У цей час онук тримав другого та погрожував.
У результаті побиття один з братів потрапив до лікарні зі струсом мозку та переломами ребер.
Після звернення до поліції відібрали свідчення у працівника прокуратури, який заявив, що ніякої бійки не було, а він виштовхав чоловіків із квартири своєї бабусі, адже ті — шахраї.
Наразі триває перевірка.
Нагадаємо, поліцейському через рік після бійки в кафе у Харкові оголосили підозру.