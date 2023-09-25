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В Кривом Роге на предприятии во время "работы" по вражеским дронам из-за обломков произошел пожар - ОВА

Киев • УНН

 • 125863 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Днепропетровской области ночью "работали" по дронам, запущенным российскими войсками, из-за обломков произошел пожар на предприятии в Кривом Роге, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"Ночью в области наши оборонцы неба "работали" по БпЛА врага. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили", - сообщил Лысак в Telegram.

Детали

Также, по данным главы ОВА, дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской громадам.

"Загорелась сухая трава – пламя уже укротили. Изувечены агрофирма и линия электропередач", - написал Лысак.

Как сообщил глава ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним

В Кривом Роге ночью прогремели звуки взрывов.

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