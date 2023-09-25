У Кривому Розі на підприємстві під час "роботи" по ворожих дронах через уламки сталася пожежа - ОВА

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"Уночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили", - повідомив Лисак у Telegram.

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Також, за даними голови ОВА, двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах.

"Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач", - написав Лисак.

Як повідомив голова ОВА, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо

У Кривому Розі вночі прогриміли звуки вибухів.