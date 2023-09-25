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У Кривому Розі на підприємстві під час "роботи" по ворожих дронах через уламки сталася пожежа - ОВА

У Кривому Розі на підприємстві під час "роботи" по ворожих дронах через уламки сталася пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 125864 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Дніпропетровській області вночі "працювали" по дронах, запущених російськими військами, через уламки сталася пожежа на підприємстві у Кривому Розі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Уночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили", - повідомив Лисак у Telegram.

Деталі

Також, за даними голови ОВА, двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах.

"Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач", - написав Лисак.

Як повідомив голова ОВА, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо

У Кривому Розі вночі прогриміли звуки вибухів.

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