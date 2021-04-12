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В Кривом Роге горела квартира: погибла женщина

В Кривом Роге горела квартира: погибла женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В многоэтажном жилом доме в Кривом Роге горела квартира. В результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

12-го апреля произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Волшебная Терновского района города Кривой Рог. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание возникло в квартире на 9-этаже 9-ти этажного жилого дома и из окна наблюдается сильное задымление.

Попав в горящей квартиры, спасатели вынесли на лестничную клетку женщину без сознания, и сразу начали проводить непрямой массаж сердца. По прибытию работников экстренной медицинской помощи было проведено реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось.

Огнем повреждено домашнее имущество в комнате и на балконе. Общая площадь пожара составляет 15 кв. метра.

Напомним

Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Днепропетровске погиб человек.

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