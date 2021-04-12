В Кривом Роге горела квартира: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В многоэтажном жилом доме в Кривом Роге горела квартира. В результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
12-го апреля произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Волшебная Терновского района города Кривой Рог. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание возникло в квартире на 9-этаже 9-ти этажного жилого дома и из окна наблюдается сильное задымление.
Попав в горящей квартиры, спасатели вынесли на лестничную клетку женщину без сознания, и сразу начали проводить непрямой массаж сердца. По прибытию работников экстренной медицинской помощи было проведено реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось.
Огнем повреждено домашнее имущество в комнате и на балконе. Общая площадь пожара составляет 15 кв. метра.
Напомним
Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Днепропетровске погиб человек.