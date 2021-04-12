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У Кривому Розі горіла квартира: загинула жінка

У Кривому Розі горіла квартира: загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У багатоповерховому житловому будинку у Кривому Розі горіла квартира. Внаслідок пожежі загинула жінка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, пише УНН.

Деталі

12-го квітня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Чарівна Тернівського району міста Кривий Ріг. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що загоряння виникло у квартирі на 9-поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та з вікна спостерігається сильне задимлення.

Потрапивши до палаючої квартири, рятувальники винесли на сходову клітину жінку без свідомості, та одразу почали проводити непрямий масаж серця. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги було проведено реанімаційні заходи. Але, на жаль, врятувати жінку не вдалось.

Вогнем пошкоджено домашнє майно у кімнаті та на балконі. Загальна площа пожежі становить 15 кв. метри.

Нагадаємо

Під час пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку в Івано-Франківську загинув чоловік.

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