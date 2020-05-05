В Крыму завершили досудебное следствие по делу Джемилева - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Следственный комитет России в оккупированном Крыму завершил производство предварительного расследования по делу против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Николай Полозов, передает УНН.
“Следственный комитет России в оккупированном Крыму завершил производство предварительного расследования по делу против Мустафы Джемилева”, — пишет он.
Так, по словам Полозова объём предъявленного обвинения не изменился:
— ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, а именно пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешён по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
— ст. 224 УК РФ в редакции федерального закона от 07.13.2011 № 420-ФЗ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия);
— ч. 1 ст. 222 УК РФ в редакции федерального закона от 28.12.2010 № 398-ФЗ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).
“По данному обвинению защита указала, что Мустафа Джемилев не признаёт законность и обоснованность обвинения ни по одному из пунктов”, — добавляет он.
Отмечается, что защита приступила к ознакомлению с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ
Напомним, ранее управление Следственного комитета России в Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса. Об объявлении обвинения Джемилеву сообщил его адвокат Николай Полозов. По словам адвоката, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.
Также сообщалось, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированном нею Крыму.