У Криму завершили досудове слідство у справі Джемілєва - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Слідчий комітет Росії в окупованому Криму завершив провадження попереднього розслідування у справі проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це на своїй сторінці в Facebook написав його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Слідчий комітет Росії в окупованому Криму завершив провадження попереднього розслідування у справі проти Мустафи Джемілєва", - пише він.
Так, за словами Полозова обсяг пред'явленого обвинувачення не змінився:
- ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації, а саме перетин державного кордону Російської Федерації при в'їзді в Російську Федерацію іноземним громадянином, в'їзд яким до Російської Федерації свідомо для винного не дозволений з підстав, передбачених законодавством Російської Федерації, вчинений групою осіб за попередньою змовою);
- ст. 224 КК РФ в редакції федерального закону від 07.13.2011 № 420-ФЗ (недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки);
- ч. 1 ст. 222 КК РФ в редакції федерального закону від 28.12.2010 № 398-ФЗ (незаконне придбання і зберігання боєприпасів).
"За цим звинуваченням захист вказав, що Мустафа Джемілєв не визнає законність і обгрунтованість обвинувачення за жодним з пунктів", - додає він.
Відзначається, що захист приступив до ознайомлення з матеріалами справи в порядку ст. 217 КПК РФ.
Нагадаємо, раніше управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня пред'явило лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. Про оголошення звинувачення Джемілєву повідомив його адвокат Микола Полозов. За словами адвоката, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.
Також повідомлялося, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії і анексованому нею Криму.