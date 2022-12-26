В Крыму задержан представитель кадырова на оккупированных территориях Украины: что об этом известно

Детали

Четверо лейтенантов и один замкомандир отряда СОБР "Ахмат" (некоторое время назад он был назначен представителем кадырова на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей), как сообщается, приехали в Симферополь и вечером решили отдохнуть в клубе "Монро".

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"Во время отдыха один из полицейских позволил грубо распустить себе руки – он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и, конечно, пошел разбираться", - говорится в сообщении.



Известно, что кадыровцы вытащили парня во двор и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали, - она пыталась разнять драку, но у нее ничего не получилось.

"Успокоить мужчин смогли только местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые ушли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения", - пишет Baza.

Дополнение

Российские оккупанты назначили племянника рамзана кадырова новым "смотрящим" во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.