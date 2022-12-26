У Криму затримано представника кадирова на окупованих територіях України: що про це відомо

Деталі

Четверо лейтенантів та один заступник командира загону СОБР "Ахмат" (якийсь час тому його було призначено представником кадирова на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей), як повідомляється, приїхали до Сімферополя і ввечері вирішили відпочити у клубі "Монро".

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"Під час відпочинку один із поліцейських дозволив грубо розпустити собі руки – він схопив за сідниці незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець і, звісно, пішов розбиратися", - ідеться у повідомленні.



Відомо, що кадировці витягли хлопця надвір і там просто почали бити. За словами очевидців, охорона закладу не заважала бійцям. Дісталося й дівчині, до якої вони чіплялися, - вона намагалася розняти бійку, але в неї нічого не вийшло.

"Заспокоїти чоловіків змогли лише місцеві поліцейські, і то не відразу - один із чеченців вдарив поліцейського ногою при затриманні, довелося застосовувати балончик. На бесіді зі слідчими підозрювані пішли у відмову, проте всі їхні дії потрапили на камери відеоспостереження", - пише Baza.

Доповнення

Російські окупанти призначили племінника рамзана кадирова новим "смотрящим" у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області.