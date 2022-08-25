В Крыму запустили чат-бот для доносов на жителей, поддерживающих Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские власти Севастополя запустили чат-бот для доносов на тех, кто поддерживает украинские власти. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил российский глава города Михаил Развожаев, передает УНН.
Детали
«Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о вероятной опасности, подозрительных лиц, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность», – заявил он.
Развожаев призвал доносить на тех, кто преподает в сетях места работы российской ПВО с координатами и тех, кто поддерживает украинские власти.
"Информация оперативно будет доступна всем силовым ведомствам", - добавил он.
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Напомним
Подконтрольный рф Ленинский районный суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей Дмитрия Гайна, который заказал песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб" города Щелкино.