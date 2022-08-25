В Крыму запустили чат-бот для доносов на жителей, поддерживающих Киев

Детали

«Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о вероятной опасности, подозрительных лиц, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность», – заявил он.

Развожаев призвал доносить на тех, кто преподает в сетях места работы российской ПВО с координатами и тех, кто поддерживает украинские власти.

"Информация оперативно будет доступна всем силовым ведомствам", - добавил он.

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Напомним

Подконтрольный рф Ленинский районный суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей Дмитрия Гайна, который заказал песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб" города Щелкино.