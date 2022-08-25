У Криму запустили чат-бот для доносів на мешканців, які підтримують Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російська влада Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує українську владу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив російський голова міста Михайло Развожаєв, передає УНН.
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«Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку», – заявив він.
Развожаєв закликав доносити на тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу.
"Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", - додав він.
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