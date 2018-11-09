В Крыму турбины Siemens снова стали причиной аварии на ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На крыше главного корпуса Таврической (Симферопольской) ТЭС в оккупированном Крыму 3 ноября выявлено аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.
"По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины "SIEMENS", что завезены на территорию АР Крым в обход международным санкциям, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария", - говорится на сайте Министерства.
Как известно, Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.
Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМТ. Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла.
Строительство "Таврический" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской государственной корпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.
Авария на объекте зафиксирована с помощью фотосъемки из космоса.
Напомним, ранее оккупированном Крыму уже случалась авария с газовыми турбинами SIEMENS.