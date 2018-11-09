У Криму турбіни Siemens знову стали причиною аварії на ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На даху головного корпусу Таврічеської (Сімферопольскої) ТЕС в окупованому Криму 3 листопада виявлено аварійну ділянку з ознаками пошкодження покрівлі внаслідок термічного впливу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.
“За наявною інформацією на теплоелектростанції, де встановлені газові турбіни „SIEMENS“, що завезені на територію АР Крим в обхід міжнародних санкцій, проводилися пусконалагоджувальні роботи, в результаті яких і могла статись аварія”, — йдеться на сайті.
Як відомо, Таврічеська ТЕС має працювати на природному газу. Місце для будівництва обрано поряд з розподільною станцією “Сімферополь”, що призначена для подачі електроенергії у напрямку південного берега Криму і Севастополя.
Під будівництво теплоелектростанції виділено 2 земельні ділянки загальною площею 61,6 га. Загальна потужність 2 блоків Таврічеської ТЕС складатиме 470 ВМт. Замовником будівництва ТЕС виступає Міністерство енергетики РФ. Першу чергу об’єкта планували ввести в дію у 2017 році, другу — у 2018. 1 жовтня 2018 перший блок потужністю 235 МВт планувалось запустити в роботу для налагодження технологічного циклу.
Будівництво “Таврічеської” ТЕС здійснюється компанією “Тєхнопромекспорт” російської державної корпорації “Ростєх”, яка перебуває під українськими та міжнародними санкціями.
Аварію на об’єкті зафіксовано за допомогою космічної фотозйомки.
Нагадаємо, раніше окупованому Криму вже траплялась аварія з газовими турбінами SIEMENS