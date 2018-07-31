В Крыму пограничники изъяли патроны к американскому карабину у гражданина Украины

"Указанные предметы (11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby – ред.) находились в рюкзаке среди личных вещей жителя Мелитополя. При пересечении административной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял", - говорится в сообщении.



Инцидент произошел в пункте пропуска Джанкой на прошлой неделе, однако пресс-служба управления сообщила о нем только во вторник.



Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу. Гражданин Украины не был задержан.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия.