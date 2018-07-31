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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35145 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100746 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122859 просмотра

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8 марта, 10:25 • 130484 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168373 просмотра

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В Крыму пограничники изъяли патроны к американскому карабину у гражданина Украины

В Крыму пограничники изъяли патроны к американскому карабину у гражданина Украины

Киев  •  УНН

 • 9619 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские пограничники изъяли 11 патронов к американскому карабину у прибывшего в оккупированный Крым гражданина Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Указанные предметы (11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby – ред.) находились в рюкзаке среди личных вещей жителя Мелитополя. При пересечении административной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пункте пропуска Джанкой на прошлой неделе, однако пресс-служба управления сообщила о нем только во вторник.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу. Гражданин Украины не был задержан.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия.

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