У Криму прикордонники вилучили патрони до американського карабіна у громадянина України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Російські прикордонники вилучили 11 патронів до американського карабіна у прибулого в окупований Крим громадянина України. Про це повідомила у вівторок прес-служба регіонального прикордонного управління ФСБ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Зазначені предмети (11 патронів калібру 5,56 мм до карабіна Weatherby - ред.) знаходилися в рюкзаку серед особистих речей жителя Мелітополя. При перетині адміністративного кордону чоловік про наявність боєприпасів не заявляв", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався в пункті пропуску Джанкой минулого тижня, проте прес-служба управління повідомила про нього тільки у вівторок.
Вилучені боєприпаси відправлені на експертизу. Громадянин України не був затриманий.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в Києві військовослужбовця одного з підрозділів Національної гвардії на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї.