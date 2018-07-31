У Криму прикордонники вилучили патрони до американського карабіна у громадянина України

"Зазначені предмети (11 патронів калібру 5,56 мм до карабіна Weatherby - ред.) знаходилися в рюкзаку серед особистих речей жителя Мелітополя. При перетині адміністративного кордону чоловік про наявність боєприпасів не заявляв", - йдеться в повідомленні.



Інцидент стався в пункті пропуску Джанкой минулого тижня, проте прес-служба управління повідомила про нього тільки у вівторок.



Вилучені боєприпаси відправлені на експертизу. Громадянин України не був затриманий.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в Києві військовослужбовця одного з підрозділів Національної гвардії на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї.