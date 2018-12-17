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В Крыму в поддержку захваченных моряков развернули флаг Украины

Киев • УНН

 • 20428 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В оккупированном Крыму на горе в районе Ласпинского перевала волонтеры InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных у Керченского пролива украинских военных моряков. Активисты опубликовали видео в YouTube, передает УНН.

В Крыму в поддержку захваченных моряков развернули флаг Украины

"Волонтеры InformNapalm у Храма Солнца, в Крыму, развернули флаг Украины и прочитали стихотворение с призывом: "Атакуйте соколы, Слава Украине!" - отметили активисты.

Сообщается, что волонтеры также оставили "отпечаток на память".

Как сообщал УНН, ранее у стен здания МИД в знак поддержки моряков подняли флаг ВМС Украины.

Таким же образом пленных моряков поддержал крупнейший производитель курятины "Мироновский хлебопродукт".

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