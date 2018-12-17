У Криму на підтримку захоплених моряків розгорнули прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В окупованому Криму на горі в районі Ласпінського перевалу волонтери InformNapalm розгорнули прапор України на підтримку захоплених біля Керченської протоки українських військових моряків. Активісти опублікували відео у YouTube, передає УНН.
"Волонтери InformNapalm біля Храму Сонця, в Криму, розгорнули прапор України і прочитали вірш із закликом: "Атакуйте соколи, Слава Україні!" - зазначили активісти.
Повідомляється, що волонтери також залишили "відбиток на пам'ять".
Як повідомляв УНН, раніше біля стін будівлі МЗС на знак підтримки моряків підняли прапор ВМС України.
У такий же спосіб полонених моряків підтримав найбільший виробник курятини “Миронівський хлібопродукт”.