В Крыму активиста Балуха отпустили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в Крыму изменил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщает издание, ему запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.
29 ноября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты украинского активиста Владимира Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте.
В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Российские силовики утверждали, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Защита Владимира Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины во дворе его дома.