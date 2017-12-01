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У Криму активіста Балуха відпустили під домашній арешт

У Криму активіста Балуха відпустили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудень. УНН. Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд у Криму змінив українському активісту Володимиру Балуху міру запобіжного заходу з тримання в слідчому ізоляторі на домашній арешт, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляє видання, йому заборонили покидати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом та поштою.

29 листопада підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту українського активіста Володимира Балуха і скасував рішення Роздольненського суду півострова про його арешт.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Російські силовики стверджували, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Володимира Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

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