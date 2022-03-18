В кремле заявили, что встреча путина и Зеленского будет зависеть от "модальности" мирного договора

Цитата

"Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит еще согласовать", - заявил представитель кремля в ответ на вопрос, действительно ли предусматривается личный контакт президентов, или же документ может быть подписан без непосредственного присутствия президентов.

Детали

Песков также заявил, что российская делегация якобы выказывает готовность работать намного быстрее, чем сейчас.

"К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", - считает он.

Добавим

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что россия понемногу меняет свое поведение в переговорах по войне против Украины. Стране-агрессору не хватит ресурсов для продолжения этой войны.



