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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 390 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У кремлі заявили, що зустріч путіна та Зеленського залежатиме від “модальності” мирного договору

У кремлі заявили, що зустріч путіна та Зеленського залежатиме від “модальності” мирного договору

Київ • УНН

 • 106646 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Кремль заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна залежатиме від “модальності” мирного договору. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише УНН.

Цитата

"Це залежатиме від модальності документа, яку належить ще погодити", - заявив представник кремля у відповідь на питання, чи справді передбачається особистий контакт президентів, чи документ можуть підписати без безпосередньої присутності президентів.

Деталі

Пєсков також заявив, що російська делегація нібито виявляє готовність працювати набагато швидше, ніж зараз.

"На жаль, українська делегація до прискорення темпів переговорів готовності не проявляє", - вважає він.

Додамо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що росія потроху змінює свою поведінку у переговорах щодо війни проти України. Країні-агресору не вистачить ресурсів для продовження цієї війни.

Українські Національні Новини

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