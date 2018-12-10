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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Кремле заявили, что сожалеют из-за прекращения дружбы между Украиной и РФ

Киев • УНН

 • 10386 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Непродлении Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, ведь это является проявлением неуважения к Украинской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле заявили, что сожалеют из-за прекращения дружбы между Украиной и РФ

"Очевидно одно - вряд ли этот шаг (решение не продлевать договор с РФ - ред.) можно расценивать как шаг в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", - отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил: "Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам".

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 

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