У Кремлі заявили, що жалкують через припинення дружби між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Непродовження Києвом договору про дружбу і співробітництво з Росією викликає жаль Кремля, адже це є проявом неповаги до українців. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Очевидно одне - навряд чи цей крок (рішення не продовжувати договір з РФ - ред.) можна розцінювати як крок в інтересах українців - тих самих українців, з якими нас пов'язують узи родинних і братських відносин, незважаючи ні на що", - зазначив Дмитро Пєсков.
Прес-секретар президента РФ додав: "Можна висловити лише жаль у зв'язку з тим, що українське керівництво приймає такі необачні рішення. З нашої точки зору, це є проявом неповаги до свого власного народу, до його інтересів".
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.