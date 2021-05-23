В Кремле считают, что встреча Путина и Байдена может вывести отношения стран с "печального положения"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 44482 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 90463 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 104598 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 272593 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 157653 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 428723 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 326636 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219322 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246949 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256507 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
63%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 26573 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 52166 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 37097 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 19852 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 15395 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 37740 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 52822 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 159466 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 272593 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 428723 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19569 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28035 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57297 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80789 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65370 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В Кремле считают, что встреча Путина и Байдена может вывести отношения стран с "печального положения"

Киев • УНН

 • 15695 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Выбор конкретного места для проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является скорее техническим решением, главное — сам факт встречи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью на телеканале “Россия-1” для программы “Москва. Кремль. Путин”. По его словам, такая беседа лидеров важна, чтобы вывести отношения двух стран из нынешнего печального положения, пишет УНН.

В Кремле считают, что встреча Путина и Байдена может вывести отношения стран с "печального положения"

Детали

Как считает Песков, “выбор города — это скорее техническое решение”. “Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся”, — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о возможном месте проведения саммита. Он добавил, что сейчас встреча обсуждается. “Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином (Энтони) Блинкеном (госсекретарь США), и президент будет принимать решение, — отметил Песков. — И как только он это сделает, мы проинформируем общественность”.

Вопросы стратегической стабильности являются неотъемлемой частью переговоров между Россией и США и будут обсуждаться на всех уровнях, отметил Песков. “Что касается стратстабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратстабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях”, — сказал он. При этом представитель Кремля заявил, что Россия обладает самыми современными в мире стратегическими силами, и именно эти вооружения позволяют гарантировать стабильность. “Наши самые современные в мире стратегические силы — они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом”, — сказал Песков.

Контекст

Ранее в четверг, 20 мая, президент РФ заявил, что у многих в мире возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил России. Он заявил, что “у нас более чем все в порядке” и “из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания”. При этом российский лидер напомнил, что в РФ есть гиперзвуковое оружие, в том числе планирующий блок “Авангард” межконтинентальной дальности.

Лидеры России и США провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и международные вопросы.

В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча “семерки” на высшем уровне состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора — 14 июня в столице Бельгии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12