У Кремлі вважають, що зустріч Путіна і Байдена може вивести відносини країн з "сумного становища"

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 22716 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 74413 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 158237 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 192215 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 172540 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 165984 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114047 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88951 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 223261 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89798 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 47967 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 60651 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 69743 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 86516 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 26364 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 190743 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 223256 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 313559 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 477169 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 460123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 548 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 27076 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44615 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49226 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49028 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

У Кремлі вважають, що зустріч Путіна і Байдена може вивести відносини країн з "сумного становища"

Київ • УНН

 • 15695 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Вибір конкретного місця для проведення переговорів президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена є скоріше технічним рішенням, головне — сам факт зустрічі, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю на телеканалі “Росія-1” для програми “Москва. Кремль. Путін”. За його словами, така бесіда лідерів важлива, щоб вивести відносини двох країн з нинішнього сумного становища, пише УНН.

У Кремлі вважають, що зустріч Путіна і Байдена може вивести відносини країн з "сумного становища"

Деталі

Як вважає Пєсков, “вибір міста — це швидше технічне рішення”. “Головне — факт самої зустрічі, бо саме це досить важливо для наших двосторонніх відносин, їх виведення з того сумного становища, в якому вони знаходяться”, — підкреслив представник Кремля, відповідаючи на питання журналіста Павла Зарубіна про можливе місце проведення саміту. Він додав, що зараз зустріч обговорюється. “Міністр (закордонних справ РФ Сергій) Лавров докладно доповів президенту результати своїх переговорів з паном (Ентоні) Блінкеном (держсекретар США), і президент буде приймати рішення, — зазначив Пєсков. — І як тільки він це зробить, ми проінформуємо громадськість”.

Питання стратегічної стабільності є невід’ємною частиною переговорів між Росією і США і будуть обговорюватися на всіх рівнях, зазначив Пєсков. “Що стосується стратстабільності, то це невід’ємна частина російсько-американських переговорів, і питання стратстабільності в будь-якому випадку повинні і будуть обговорюватися на найбільш різних рівнях”, — сказав він. При цьому представник Кремля заявив, що Росія володіє найсучаснішими в світі стратегічними силами, і саме ці озброєння дозволяють гарантувати стабільність. “Наші найсучасніші в світі стратегічні сили — вони є, звичайно, запорукою стабільності. Бо є стримуючим елементом”, — сказав Пєсков.

Контекст

Раніше в четвер, 20 травня, президент РФ заявив, що у багатьох в світі виникає питання, яким же є стан і які перспективи розвитку збройних сил Росії. Він заявив, що “у нас більш ніж все в порядку” і “з усіх ядерних держав у нас найсучасніші сили ядерного стримування”. При цьому російський лідер нагадав, що в РФ є гіперзвукова зброя, в тому числі блок “Авангард” міжконтинентальної дальності, який планує.

Лідери Росії і США провели 13 квітня другу телефонну розмову з моменту вступу Байдена на посаду американського президента. Як повідомили в Кремлі, глави держав докладно обговорили стан двосторонніх відносин і міжнародні питання.

У Білому домі заявили, що Байден запропонував Путіну в найближчі місяці провести зустріч в третій країні. Згодом глава адміністрації США пояснив, що запропонував зустрітися влітку в Європі. Байден в середині червня перебуватиме в Європі для участі в самітах Групи семи і НАТО. Зустріч “сімки” на вищому рівні відбудеться 11-13 червня в курортному містечку Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі півострова Корнуолл у Великій Британії, а нарада Організації Північноатлантичного договору — 14 червня в столиці Бельгії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94