У Кремлі вважають, що зустріч Путіна і Байдена може вивести відносини країн з "сумного становища"

Деталі

Як вважає Пєсков, “вибір міста — це швидше технічне рішення”. “Головне — факт самої зустрічі, бо саме це досить важливо для наших двосторонніх відносин, їх виведення з того сумного становища, в якому вони знаходяться”, — підкреслив представник Кремля, відповідаючи на питання журналіста Павла Зарубіна про можливе місце проведення саміту. Він додав, що зараз зустріч обговорюється. “Міністр (закордонних справ РФ Сергій) Лавров докладно доповів президенту результати своїх переговорів з паном (Ентоні) Блінкеном (держсекретар США), і президент буде приймати рішення, — зазначив Пєсков. — І як тільки він це зробить, ми проінформуємо громадськість”.

Питання стратегічної стабільності є невід’ємною частиною переговорів між Росією і США і будуть обговорюватися на всіх рівнях, зазначив Пєсков. “Що стосується стратстабільності, то це невід’ємна частина російсько-американських переговорів, і питання стратстабільності в будь-якому випадку повинні і будуть обговорюватися на найбільш різних рівнях”, — сказав він. При цьому представник Кремля заявив, що Росія володіє найсучаснішими в світі стратегічними силами, і саме ці озброєння дозволяють гарантувати стабільність. “Наші найсучасніші в світі стратегічні сили — вони є, звичайно, запорукою стабільності. Бо є стримуючим елементом”, — сказав Пєсков.

Контекст

Раніше в четвер, 20 травня, президент РФ заявив, що у багатьох в світі виникає питання, яким же є стан і які перспективи розвитку збройних сил Росії. Він заявив, що “у нас більш ніж все в порядку” і “з усіх ядерних держав у нас найсучасніші сили ядерного стримування”. При цьому російський лідер нагадав, що в РФ є гіперзвукова зброя, в тому числі блок “Авангард” міжконтинентальної дальності, який планує.

Лідери Росії і США провели 13 квітня другу телефонну розмову з моменту вступу Байдена на посаду американського президента. Як повідомили в Кремлі, глави держав докладно обговорили стан двосторонніх відносин і міжнародні питання.

У Білому домі заявили, що Байден запропонував Путіну в найближчі місяці провести зустріч в третій країні. Згодом глава адміністрації США пояснив, що запропонував зустрітися влітку в Європі. Байден в середині червня перебуватиме в Європі для участі в самітах Групи семи і НАТО. Зустріч “сімки” на вищому рівні відбудеться 11-13 червня в курортному містечку Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі півострова Корнуолл у Великій Британії, а нарада Організації Північноатлантичного договору — 14 червня в столиці Бельгії.