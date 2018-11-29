В Кремле высказались об отмене Трампом встречи с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кремль пока не получал официальной информации о намерении главы Белого дома Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ (об отмене Трампом встречи с Путиным – ред.)", - сообщил Песков.
При этом он добавил, что администрация Путина"официальной информации не имеет".
По словам Пескова, если планировавшиеся ранее переговоры Путина с Трампом действительно отменены, российский лидер получит дополнительное время для "полезных встреч" с коллегами во время саммита G20.
"Если это так, у президента (Путина - ред.) будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - добавил спикер российского президента.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за захвата украинских суден и моряков.