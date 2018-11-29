У Кремлі висловилися щодо відміни Трампом зустрічі з Путіним

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кремль поки не отримував офіційної інформації про намір глави Білого дому Дональда Трампа скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Аргентині. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.