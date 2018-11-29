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У Кремлі висловилися щодо відміни Трампом зустрічі з Путіним

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кремль поки не отримував офіційної інформації про намір глави Білого дому Дональда Трампа скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Аргентині. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми летимо в Аргентину. Поки бачили тільки твіт і ЗМІ (про скасування Трампом зустрічі з Путіним - ред.)", - повідомив Пєсков.

При цьому він додав, що адміністрація Путіна "офіційної інформації не має".

За словами Пєскова, якщо заплановані раніше переговори Путіна з Трампом дійсно скасовані, російський лідер отримає додатковий час для "корисних зустрічей" з колегами під час саміту G20.

"Якщо це так, у президента (Путіна - ред.) буде пара додаткових годин у програмі для корисних зустрічей на полях саміту", - додав спікер російського президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через захоплення українських суден і моряків.

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