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15 марта, 19:03 • 107511 просмотра

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В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана провести встречу Зеленского и Путина в Турции

В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана провести встречу Зеленского и Путина в Турции

Киев • УНН

 • 43066 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Москва будет только приветствовать усилия стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции провести переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата:

“Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине”, — сказал Песков.

Детали

Представитель Кремля заявил, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны якобы “с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей” с украинской стороны и ометил, что Россия приветствовала бы, если б партнеры Украины на нее “повлияли”.

“Место же проведения каких-то контактов — это вторично”, — подчеркнул Песков.

Контекст

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее сообщил, что Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы “уладить разногласия” между двумя странами. Он также сообщил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель посетит Украину для переговоров с Зеленским.

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