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У Кремлі відреагували на пропозицію Ердогана провести зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині

У Кремлі відреагували на пропозицію Ердогана провести зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині

Київ • УНН

 • 43067 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Москва лише вітатиме зусилля країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації на сході України. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента Туреччини провести переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, пише УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата:

“Зрозуміло, ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні”, — сказав Пєсков.

Деталі

Представник Кремля заявив, що основні розбіжності між Росією та Україною пов’язані нібито “з пробуксуванням процесу виконання Мінських домовленостей” з українського боку та зауважив, що Росія вітала б, якби партнери України на неї “вплинули”.

“Місце ж проведення якихось контактів — це другорядне”, — наголосив Пєсков.

Контекст

Офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин раніше повідомив, що Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності” між двома країнами. Він також повідомив, що Ердоган у найближчі кілька тижнів відвідає Україну для переговорів із Зеленським.

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