В Кремле прокомментировали публикацию Times о наступлении России на Алеппо

"Если газета Times обладает какой-то информацией о том, что боевики собираются приступить к масштабным наступательным действиям, то так бы и написали... Все остальные сообщения о каких-то разведданных - вряд ли газета Times владеет информацией о планах президента России", - сказал Д.Песков.

Также он напомнил, что когда российский лидер принимал решение продолжить гуманитарную паузу в Алеппо, в Кремле отмечали, что в любом случае все будет зависеть от того, какую позицию займут террористы.

Напомним, по данным западной разведки, на этой неделе Россия начнет широкомасштабное наступление на Алеппо.