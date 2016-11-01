У Кремлі прокоментували публікацію Times про наступ Росії на Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував матеріал газети Times про те, що Росія готує широкомасштабний наступ на Алеппо, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо газета Times володіє якоюсь інформацією про те, що бойовики збираються приступити до масштабних наступальних дій, то так би і написали...Всі інші повідомлення про якісь розвідданих - навряд чи газета Times володіє інформацією про плани президента Росії", - сказав Д.Пєсков.
Також він нагадав, що коли російський лідер приймав рішення продовжити гуманітарну паузу в Алеппо, в Кремлі відзначали, що в будь-якому випадку все буде залежати від того, яку позицію займуть терористи.
Нагадаємо, за даними західної розвідки, на цьому тижні Росія розпочне широкомасштабний наступ на Алеппо.