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В Кремле сообщили, что у Путина есть влияние на главарей ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин имеет влияние на руководство провозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший накануне телефонный разговор российского лидера с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" народных республик, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы не имеем возможности каким-то образом давить на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручение там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние - не безграничная, но определенная", - сказал Д.Песков.

По его мнению, президент РФ своим разговором с главарями не нарушил принцип, согласно которому Россия не является участником конфликта на Украине.

Как сообщал УНН, накануне Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким обсудил обмен пленными на Донбассе.

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